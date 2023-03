Programme SNPE « POP » Maison de la Petite Enfance Pré en Bulle Ruffec Ruffec Catégories d’Évènement: Charente

Programme SNPE « POP » 20 – 24 mars Maison de la Petite Enfance Pré en Bulle Ruffec, 20 mars 2023, Ruffec. Du lundi au vendredi divers ateliers au sein de la crèche :

– Des couleurs au bout des doigts avec la peinture propre.

– Un kamishibaï sur les histoires de POP.

– Du pointillisme : des formes et des couleurs dans tous les sens.

– Découverte de la POP’terie avec une artiste sculptrice.

– Des livres pour créer une oeuvre POP’ART.

– Une sortie pour découvrir l’art et la nature.

– Des traces pour laisser un souvenir à tous les petits et les grands. Maison de la Petite Enfance Pré en Bulle Ruffec 9 Bis rue du Maquis Foch 16700 RUFFEC Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T17:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T17:00:00+01:00

Maison de la Petite Enfance Pré en Bulle Ruffec
9 Bis rue du Maquis Foch 16700 RUFFEC
Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

