SEMAINE POP A LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE Maison de la petite enfance, 20 mars 2023, Évreux. SEMAINE POP A LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 20 – 24 mars Maison de la petite enfance LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE PROPOSERA LA SEMAINE DU 20 AU 24 MARS DES ATELIERS VARIES A DESTINATION DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE SUR LA THEMATIQUE DU POP. Maison de la petite enfance 52 rue isambard, 27000 evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T11:00:00+01:00

2023-03-24T10:00:00+01:00 – 2023-03-24T11:00:00+01:00

