M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé de 6 chapitres, retraçant l'évolution inversée, de l'enfance jusqu'à la vie in utero. Maison de la Petite Enfance 66 rue Robert Schuman 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance jusqu’à la vie in

utero.

Elle propose un langage universel, celui de la perception des sons

et lumières. Elle entame la traversée de la montagne Batulao et ses

métaphores. Un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et

de contempler Batulao, l’alchimie entre le batô (la pierre) et ilaw (la

lumière). Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T10:00:00+01:00

2023-03-09T16:30:00+01:00

