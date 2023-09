« Café-poussette » à la Maison de la Petite-Enfance maison de la petite enfance Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret « Café-poussette » à la Maison de la Petite-Enfance maison de la petite enfance Amilly, 3 octobre 2023, Amilly. « Café-poussette » à la Maison de la Petite-Enfance Mardi 3 octobre, 09h30 maison de la petite enfance La Maison de la Petite Enfance organise le 3 Octobre, un « café poussette » destiné aux futurs et jeunes parents. Plus d’infos au 02 38 28 76 09 ou 02 38 28 76 77 maison de la petite enfance 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

