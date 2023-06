Séjour Pêche Maison de la pêche Brissac-Loire-Aubance Brissac-Loire-Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire Séjour Pêche Maison de la pêche Brissac-Loire-Aubance, 31 juillet 2023, Brissac-Loire-Aubance. Séjour Pêche 31 juillet – 4 août Maison de la pêche 50€ Ce séjour est autour de la pêche, les enfants vont apprendres à monter une ligne, enfiler l’hameçon et décrocher les poissons. Ils vont également être sensibilisés à la biodiversité de nos rivières, ils découvriront aussi les poissons de nos rivières dans l’aquarium d’eau douce. Puis il termineront la semaine par un concours de pêche. Ils dormirons en toile de tentes, avec une salle à disposition pour mager et qui sera aussi la salle de replis en cas d’imtempéries. Maison de la pêche Montayer Brissac-Loire-Aubance 49320 Brissac-Quincé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241523899 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@csc.rolandcharrier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

pêche
Age min 9 Age max 12
Maison de la pêche Brissac-Loire-Aubance

