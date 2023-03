Béziers aux couleurs pop pour la semaine de la petite enfance ! Maison de la Parentalité Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

Béziers aux couleurs pop pour la semaine de la petite enfance ! Maison de la Parentalité, 18 mars 2023, Béziers. Béziers aux couleurs pop pour la semaine de la petite enfance ! 18 – 25 mars Maison de la Parentalité La Maison de la Parentalité et ses partenaires proposent tout au long de la semaine un programme riche et varié sur le thème de la petite enfance. Une semaine pour permettre aux parents de découvrir avec leurs enfants des lieux de rencontres et d’activités adaptés à l’éveil du jeune enfant.

Venez rencontrer nos partenaires

AFFB

AMAC

La Cosmopolithèque

Le Tétou

Graines de joie

Le Mas des rencontres, association Adages

AREpb

Au fil du conte

Arlequin

Rebonds !

Main dans la Main

UFCV

EPE

MJC CS Raimon Trencavel

Médiathèque André Malraux

Conseil Départemental de l’Hérault

CAF

Le programme Découvrez le programme Maison de la Parentalité 34 rue Etienne Dolet – BEZIERS Béziers 34500 Saint Aphrodise Hérault Occitanie [{« data »: {« author »: « mairiedebeziers », « cache_age »: 86400, « description »: « Du 18 au 25 mars 2023 THu00c8ME Entru00e9e libre sur inscription 34 rue Etienne Dolet – 04 67 36 82 25 », « type »: « rich », « title »: « Livret Semaine De La Petite Enfance 2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230309163612-9ef2a7aeb23fe108c213063a31afe9ab/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004900516493508ce3e7f », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4900516 », « thumbnail_width »: 1597, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/004900516493508ce3e7f »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Maison de la Parentalité Adresse 34 rue Etienne Dolet - BEZIERS Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville Maison de la Parentalité Béziers

Maison de la Parentalité Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

Béziers aux couleurs pop pour la semaine de la petite enfance ! Maison de la Parentalité 2023-03-18 was last modified: by Béziers aux couleurs pop pour la semaine de la petite enfance ! Maison de la Parentalité Maison de la Parentalité 18 mars 2023 Béziers Maison de la Parentalité Béziers

Béziers Hérault