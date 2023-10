5 000 Entreprises à Reprendre en Nouvelle-Aquitaine Maison de la Nouvelle Aquitaine Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Vous souhaitez investir en Nouvelle-Aquitaine, changez de vie, donner une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle ? Pourquoi pas – Reprendre une entreprise ?

Aujourd’hui, il y a plus de 5 000 entreprises à reprendre sur la Région Nouvelle-Aquitaine dans tous les secteurs d’activités. Véritable opportunité professionnelle, la reprise est une aventure entrepreneuriale qui apporte de nombreux avantages en comparaison de la création d’entreprise.

• Reprendre une entreprise n’est pas plus risqué que d’en créer une, au contraire car cela permet de ne pas partir de zéro et de développer l’activité plus rapidement.

• La reprise d’une entreprise permet de se rémunérer rapidement, ce qui est rarement le cas en matière de création.

• On peut envisager la reprise d’une entreprise même si l’on n’a pas un capital de départ important. Il existe des solutions de financement : prêts d’honneur, emprunt bancaire, earn-out, crédit vendeur, etc.

• Il est vivement conseillé de se faire accompagner dans un projet de reprise, car, partant de l’existant, la démarche est plus complexe et suppose d’avoir de bonnes connaissances dans de nombreux domaines : juridique, financier, comptable, social, fiscal, managérial…

Une Journée pour découvrir les opportunités de reprise en Nouvelle-Aquitaine

Participez à notre évènement le 30 novembre 2023 à Paris à la Maison de la Nouvelle- aquitaine.

De 10h à 20h – prenez des RDV pour rencontrer nos experts de la Transmission – Reprise et identifier une entreprise à reprendre de Nouvelle-Aquitaine ou participez à un atelier sur la reprise d’entreprise

MNA, CMA NA, CCI NA, CRA, APEC, Transition PRO, Pole EMPLOI

Maison de la Nouvelle Aquitaine 21 Rue des Pyramides, 75001 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T10:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:00:00+01:00

reprise accompagnement