2023-04-17 10:30:00 – 2023-04-17 12:00:00

Calvados . Eau, fleurs, animaux et paysages vous invitent à partager leurs histoires. Partez pour une escapade imaginaire autour des contes de la baie de l’Orne.

Tout public (dès 3 ans).

(2-3km/2h) – Niveau 1 Eau, fleurs, animaux et paysages vous invitent à partager leurs histoires. Partez pour une escapade imaginaire autour des contes de la baie de l’Orne.

Tout public (dès 3 ans).

CPIE Vallée de l'Orne

