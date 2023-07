Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité Maison de la nature Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Saint-Maur, ville-jardin au service de la biodiversité 16 et 17 septembre Maison de la nature Entrée libre

La ville de Saint-Maur a été transformée par Auguste Marin en ville-jardin, un héritage soigneusement cultivé depuis par la plupart de ses successeurs. La ville a reçu l’an passé le label 2 pattes en récompense de ses actions envers les animaux : nichoir, parc à toutous, hôtel à insectes, maison des chats, lâcher de lombrics… Saint-Maur est une ville qui aime le vivant !

Mais le végétal n’est pas oublié. Outre la préservation des 18 000 arbres d’alignement de la ville et de la trame verte inscrite dans le PLU de la ville, Saint-Maur s’est engagé depuis plusieurs années dans de grandes campagnes de replantation en y associant les enfants des écoles comme sur les bords de Marne l’an passé. Des arbres fruitiers ont aussi fait leur apparition dans les squares.

Tout cela vous sera narré à la Maison de la Nature et vous y découvrirez également comment jouer avec les quatre saisons pour bien manger quand il faut et comme il faut !

Maison de la nature 77 quai de la Pie 94100 La Pie Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Aurélien Prévot