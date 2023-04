Ensemble on prend l’air contre le cancer pédiatrique Maison de la nature Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Ensemble on prend l'air contre le cancer pédiatrique Dimanche 14 mai, 09h30 Maison de la nature AU PROGRAMME

9 h 30 Accueil et café offert

10 h 30 Marche 2 ou 6 km

12 h Restauration sur le thème du gibier

MARCHE 8€

Gratuit pour les -10 ans

MARCHE + REPAS 20€



Inscriptions obligatoires sur planim-nature.fr ou sur bulletin papier

avant le 5 mai

Plus d’informations au 06.08.27.46.36

