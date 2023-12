Noël à la Maison de la Nature Maison de la Nature Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Noël à la Maison de la Nature Maison de la Nature Gradignan, 20 décembre 2023, Gradignan. Noël à la Maison de la Nature Mercredi 20 décembre, 14h00 Maison de la Nature Gratuit À l’occasion des fêtes de Noël, la Maison de la Nature organise des atelier d’activités ludiques pour petits et grands le mercredi 20 décembre de 14h à 16h : Fabriquez vos cadeaux de Noël ! À partir de 13 ans

1 atelier de fabrication de bougies

1 atelier de fabrication d’objets à partir de disques vinyles

Avec l’association Etu’Recup

Sur inscription au 05 56 89 51 74 Atelier créatif Pour les 6/12 ans

Avec la Maison de la Nature

Sans inscription Informations : maisondelanature@villegradignan.fr

05 56 89 51 74 Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556895174 https://www.gradignan.fr/nature/maison-de-la-nature/presentation-373.html [{« link »: « mailto:maisondelanature@villegradignan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00 atelier Gradignan Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Code postal 33170 Lieu Maison de la Nature Adresse 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Ville Gradignan Departement Gironde Lieu Ville Maison de la Nature Gradignan Latitude 44.770655 Longitude -0.603508 latitude longitude 44.770655;-0.603508

Maison de la Nature Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/