« L’Arbre en fête 2022 » : exposition « Mieux connaître les arbres » Maison de la nature Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

« L’Arbre en fête 2022 » : exposition « Mieux connaître les arbres » Maison de la nature, 25 novembre 2022, Gradignan. « L’Arbre en fête 2022 » : exposition « Mieux connaître les arbres » 25 novembre 2022 – 3 janvier 2023 Maison de la nature La Ville de Gradignan s’associe à l’opération « L’Arbre en fête » lancée par Bordeaux Métropole, du 25 novembre au 1er décembre. Exposition et animations à la Maison de la Nature. Maison de la nature 53 rue du Moulineau à Gradignan Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine Du 25 novembre au 3 janvier, la Maison de la Nature propose une exposition pédagogique intitulée « Mieux connaître les arbres » : apprendre à mieux les connaître grâce à des fiches d’identité, descriptions… Infos pratiques Entrée gratuite

Maison de la Nature : 53 rue du Moulineau – 33170 Gradignan

Tél. : 05 56 89 51 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T09:00:00+01:00

2023-01-03T17:00:00+01:00 Ville de Gradignan

