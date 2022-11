Exposition champignons et lichens Maison de la Nature Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

Exposition champignons et lichens Maison de la Nature, 19 novembre 2022, Gradignan. Exposition champignons et lichens 19 – 21 novembre Maison de la Nature Avec l’automne arrive la saison des champignons ! La Maison de la Nature de Gradignan organise une exposition « Champignons et lichens » en lien avec la Société Linnéenne de Bordeaux. Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:maisondelanature@ville-gradignan.fr »}]

0556895174 https://www.gradignan.fr/nature/maison-de-la-nature/presentation-373.html Avec l’automne arrive la saison des champignons ! La Maison de la Nature de Gradignan organise une exposition « Champignons et lichens » en lien avec la Société Linnéenne de Bordeaux.

La Maison de la Nature de Gradignan organise son traditionnel Week-end Champignons, du 19 au 21 novembre 2022, pour apprendre à mieux les connaître et les reconnaître. Infos pratiques Entrée gratuite

Maison de la Nature : 53 rue du Moulineau – 33170 Gradignan

Tél. : 05 56 89 51 74

maisondelanature@ville-gradignan.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-21T17:00:00+01:00 © Ville de Gradignan

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Maison de la Nature Adresse 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan Moulineau Ville Gradignan lieuville Maison de la Nature Gradignan Departement Gironde

Maison de la Nature Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/

Exposition champignons et lichens Maison de la Nature 2022-11-19 was last modified: by Exposition champignons et lichens Maison de la Nature Maison de la Nature 19 novembre 2022 Gradignan Maison de la Nature Gradignan

Gradignan Gironde