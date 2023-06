SALLENELLES (14) – Les oiseaux de l’estuaire Maison de la Nature et de l’Estuaire Sallenelles Sallenelles Catégories d’Évènement: Calvados

SALLENELLES SALLENELLES (14) – Les oiseaux de l’estuaire Maison de la Nature et de l’Estuaire Sallenelles, 31 juillet 2023, Sallenelles. SALLENELLES (14) – Les oiseaux de l’estuaire Lundi 31 juillet, 14h30 Maison de la Nature et de l’Estuaire Tarifs : 4 € pour les adultes / 2 € pour les enfants / gratuit pour les adhérents Observation des oiseaux de l’estuaire de l’Orne avec James Jean-Baptiste ornithologue du GONm.

Rendez-vous : 14h30 Maison de la nature, boulevard maritime, à Sallenelles. Maison de la Nature et de l’Estuaire Maison de la Nature et de l’Estuaire, Boulevard Maritime 14121 Sallenelles Sallenelles 14121 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

