Expo les grues Maison de la Nature et de l’Environnement Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Expo les grues Maison de la Nature et de l’Environnement Châteauroux, 2 octobre 2023, Châteauroux. Expo les grues 2 – 5 octobre Maison de la Nature et de l’Environnement Entrée libre Exposition de photographies à la maison de la nature et de l’environnement, sur le thème de la grue cendrée dans l’Indre, avec la participation du groupe photo d’Indre Nature. L’occasion de découvrir les paysages du département. Maison de la Nature et de l’Environnement 63 avenue Marcel Lemoine, 36000 CHATEAUROUX Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T13:30:00+02:00 – 2023-10-02T17:30:00+02:00

2023-10-05T13:30:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00 Photo Expo Jean-Marie Pruvost Détails Catégories d’Évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Maison de la Nature et de l'Environnement Adresse 63 avenue Marcel Lemoine, 36000 CHATEAUROUX Ville Châteauroux Departement Indre Lieu Ville Maison de la Nature et de l'Environnement Châteauroux latitude longitude 46.819955;1.697006

Maison de la Nature et de l'Environnement Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/