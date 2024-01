Chaville : Balade guidée « bien familier, le rouge gorge » Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Chaville : Balade guidée « bien familier, le rouge gorge » Maison de la nature et de l’arbre Meudon, 17 janvier 2024, Meudon. Chaville : Balade guidée « bien familier, le rouge gorge » Mercredi 17 janvier, 14h00 Maison de la nature et de l’arbre Sortie sans inscription, nombre de place limité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00 Sortie gratuite pour la famille d’une durée de 2h.

RDV à 13h50 devant le Cimetière de Chaville route des Huit Bouteilles, places limitées mais sans inscription. Maison de la nature et de l'arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

