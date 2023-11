Jardiner ma ville : les solutions innovantes pour végétaliser les villes Maison de la Nature et de l’Arbre Meudon, 16 novembre 2023, Meudon.

Jardiner ma ville : les solutions innovantes pour végétaliser les villes Jeudi 16 novembre, 18h00 Maison de la Nature et de l’Arbre

Qu’est-ce que « Jardiner ma ville » ?

« Jardiner ma ville » est une démarche participative de végétalisation de l’espace public lancée par Grand Paris Seine Ouest pour encourager le développement de la nature et de la biodiversité en ville.

Que vous soyez habitant, commerçant du territoire ou représentant d’une association, ce dispositif vous offre la possibilité de jardiner devant chez vous ou dans la rue, et ainsi participer à la végétalisation de votre ville à travers la plantation de plantes ornementales, mellifères, grimpantes, aromatiques,…

Que vous participiez déjà ou non à Jardiner ma ville, la Maison de la Nature et de l’Arbre met en place un programme d’animation intitulé “La pépinière de Jardiner ma Ville” afin de soutenir tous les actuels et futurs jardiniers urbains et de créer du lien entre eux.

Ce programme met en place une série d’ateliers visant à aider concrètement les jardiniers urbains. Ces ateliers se font sur 3 parcelles (« chantiers ») sélectionnées pour l’année et se focalisent sur les problématiques spécifiques de chacun de ces espaces.

>>> En savoir plus sur la Pépinière

Programme de l’atelier

Pot d’accueil

Introduction et présentation de La pépinière de Jardiner ma Ville

Présentation de différentes formes de végétalisation urbaine par un designer et spécialiste

Temps d’échanges et de bilan sur La Pépinière

Infos pratiques

Jeudi 16 novembre à partir de 18h

Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, 92190 Meudon

Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription en cliquant sur le lien suivant :

>>> Formulaire d’inscription en ligne

