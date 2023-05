Apprenez les éco-gestes pour l’énergie à la maison – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Apprenez les éco-gestes pour l’énergie à la maison – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 11 juin 2023, Meudon. Apprenez les éco-gestes pour l’énergie à la maison – MEUDON Dimanche 11 juin, 14h00 Maison de la nature et de l’arbre Atelier gratuit en accès libre. De 14h à 18h – en continu. Vous pprendrez des petits gestes à réaliser dans votre quotidien au travers de représentations de pièces de la maison pour une meilleure immersion. Vous repartirez avec les clés pour agir et réduire votre consommation énergétique et d’eau ainsi que vos factures. Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

