Améliorez votre santé environnementale : écogestes pour éviter les polluants – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 30 avril 2023, Meudon. Améliorez votre santé environnementale : écogestes pour éviter les polluants – MEUDON Dimanche 30 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de la nature et de l’arbre Atelier gratuit en accès libre. A partir d’images de villes fictives, trouvez les sources de pollution et de gaspillage. Vous apprendrez également des écogestes pour améliorer la qualité de l’air intérieur comme l’ouverture des fenêtres, faire attenteion aux produits ménagers utlisés, aux bougies parfumées et bien d’autres encore ! De 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 17h à 18h.

Atelier gratuit pour la famille, à partir de 8 ans.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T15:00:00+02:00

2023-04-30T17:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 Maison de la nature gpso

