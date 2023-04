Découvrez la mobilité durable – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Découvrez la mobilité durable – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 23 avril 2023, Meudon. Découvrez la mobilité durable – MEUDON Dimanche 23 avril, 14h00 Maison de la nature et de l’arbre Atelier gratuit en accès libre. A travers trois activités ludiques questionnant la mobilité des usagers, nous mettrons en avant les mobilités douces et réviserons les bons réflexes à avoir pour rouler à vélo et en toute sécurité en ville.

De 14h à 18h, en continu. Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Nature et de l'Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

