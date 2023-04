A vos sacs, soyez prêts pour la prochaine inondation – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

A vos sacs, soyez prêts pour la prochaine inondation – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 22 avril 2023, Meudon. A vos sacs, soyez prêts pour la prochaine inondation – MEUDON Samedi 22 avril, 10h00, 11h00 Maison de la nature et de l’arbre Atelier en accès libre. Pour que vous soyez prêt à réagir face à une inondation, l’animateur en simulera une et vous devrez préparer un sac en urgence en choisissant les objets indispensables, ceux qui sont spécifiques et les inutiles. Pour aller plus loin, vous pourrez jouer au jeu de plateau « crue et d’eau » afin d’approfondir les différents sujets liés aux inondations.

De 10h à 11h et de 11h à 12h.

Atelier gratuit pour la famille, à partir de 6 ans.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

