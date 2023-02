Jardiner ma ville : plantes aromatiques et médicinales Maison de la Nature et de l’Arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Avec la Pépinière de Jardiner Ma Ville, le programme d'ateliers qui fait germer vos idées de végétalisation, participez à des plantations aromatiques et médicinales ! Maison de la Nature et de l'Arbre 14 ruelle des Ménagères Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Qu'est-ce que "Jardiner ma ville" ? "Jardiner ma ville" est une démarche participative de végétalisation de l'espace public lancée par Grand Paris Seine Ouest pour encourager le développement de la nature et de la biodiversité en ville.

Que vous soyez habitant, commerçant du territoire ou représentant d’une association, ce dispositif vous offre la possibilité de jardiner devant chez vous ou dans la rue, et ainsi participer à la végétalisation de votre ville à travers la plantation de plantes ornementales, mellifères, grimpantes, aromatiques,…

Que vous participiez déjà ou non à Jardiner ma ville, la Maison de la Nature et de l’Arbre met en place un programme d’animation intitulé “La pépinière de Jardiner ma Ville” afin de soutenir tous les actuels et futurs jardiniers urbains et de créer du lien entre eux.

Ce programme met en place une série d’ateliers visant à aider concrètement les jardiniers urbains. Ces ateliers se font sur 3 parcelles (« chantiers ») sélectionnées pour l’année et se focalisent sur les problématiques spécifiques de chacun de ces espaces.

>>> En savoir plus sur la Pépinière Programme de l’atelier Comment confectionner un muret à aromatiques ?

Plantations de plantes aromatiques et médicinales

Un “voyage olfactif” autour du nez et de la mémoire des odeurs qui s’enrichit toute notre vie, pour apprendre à reconnaître et à choisir des senteurs, celles des aromatiques, des épices, des fleurs… Infos pratiques Samedi 11 mars de 14h30 à 16h30.

Sente des Bergeronnettes à Ville d’Avray.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription en cliquant sur le lien suivant :

>>> Formulaire d’inscription en ligne

