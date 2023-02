Photographier les animaux – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille sur inscription obligatoire (nombre de places limité). De 9h à 13h, sur inscription.

Après une première partie « technique photographique », vous irez photographier les animaux en extérieur et pourrez également tester du matériel photo professionnel.

A l’issue de l’atelier, nous vous proposons de pique-niquer ensemble en apportant votre déjeuner écoresponsable.

Venez avec votre appareil photo. A la Maison de la Nature et de l'Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

