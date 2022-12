Faire ses semis – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Faire ses semis – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 26 février 2023, Meudon. Faire ses semis – MEUDON Dimanche 26 février 2023, 14h00 Maison de la nature et de l’arbre

Ateliers en accès libre.

Le printemps arrive, il est temps de commencer ses premiers semis ! Vous repartirez avec votre godet et des conseils pour jardiner au naturel. handicap moteur mi Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 18h, en continu.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Médiathèque de Meudon Centre, 2 Rue de l’Église, Meudon.

2023-02-26T14:00:00+01:00

2023-02-26T18:00:00+01:00

