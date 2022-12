Boîtes gigognes – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Boîtes gigognes – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre, 25 février 2023, Meudon. Boîtes gigognes – MEUDON Samedi 25 février 2023, 14h00, 16h00 Maison de la nature et de l’arbre

Ateliers en accès libre.

Des boîtes gigognes en papier recyclé, comme des poupées russes, pour y glisser vos secrets… handicap moteur mi Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 16h et de 16h à 18h.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:00:00+01:00

2023-02-25T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Maison de la nature et de l'arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l'arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Boîtes gigognes – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre 2023-02-25 was last modified: by Boîtes gigognes – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Maison de la nature et de l'arbre 25 février 2023 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine