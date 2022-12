Jeu de séduction et reproduction chez les tétrapodes – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Dimanche 19 février 2023, 14h00

Ateliers en accès libre et en continu.

Comment se comportent les oiseaux et autres tétrapodes lors de la saison des amours. Comment se reproduisent-ils et élèvent-ils leurs petits ? handicap moteur mi Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 18h, en continu.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T14:00:00+01:00

2023-02-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Hauts-de-Seine, Meudon
Age minimum 7 Age maximum 99

