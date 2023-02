Atelier d’etegami “Carton gratté” Maison de la Nature et de l’arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier d’etegami “Carton gratté” Maison de la Nature et de l’arbre, 18 février 2023, Meudon. Atelier d’etegami “Carton gratté” Samedi 18 février, 10h00 Maison de la Nature et de l’arbre

Entrée libre

Etegami: Image – message que l’on envoie à son entourage. Maison de la Nature et de l’arbre 14 Rle des Ménagères 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:pigmentsetarts@yahoo.fr”}] Valérie Eguchi vous propose de peindre des fleurs de saisons et un message sur du carton ensuite ajouré, pour l’envoyer à un proche.

Evènement gratuit sur inscription.

Plus qu’un etegami avec son message , c’est un petit tableau/message à offrir à son entourage.

Dans le cadre de cet atelier, un motif à transférer réalisable en 2h est fourni ainsi que carton ondulé, cutter, peinture, pinceaux.

A partir de 14 ans ou sous la surveillance des parents.

Inscriptions:

pigmentsetarts@yahoo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-02-18T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la Nature et de l'arbre Adresse 14 Rle des Ménagères 92190 Meudon Fleury Ville Meudon Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Maison de la Nature et de l'arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la Nature et de l'arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Atelier d’etegami “Carton gratté” Maison de la Nature et de l’arbre 2023-02-18 was last modified: by Atelier d’etegami “Carton gratté” Maison de la Nature et de l’arbre Maison de la Nature et de l'arbre 18 février 2023 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine