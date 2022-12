Emballage furoshiki – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit en accès libre et en continu.

Concept venu du Japon, le principe est d’emballer les cadeaux à partir de tissus. Venez apprendre les différentes techniques d’emballage, réutilisable à toutes occasions, et réduire ainsi vos déchets. handicap moteur mi Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France De 10h à 12h, en continu.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

