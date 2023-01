Copropriétaires : Participez à la conférence « Comment bien choisir son syndic » organisée par GPSO Maison de la Nature et de l’Arbre Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Une conférence, intitulée « Comment bien choisir son syndic ? », aura lieu le jeudi 9 février de 18H30 à 20H à la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères à Meudon.

Cette conférence, ouverte à tous, permettra aux copropriétaires d’identifier les étapes clés pour le choix d’un syndic et d’anticiper au mieux le changement de celui-ci : les obligations, le contrat type, le vote en assemblée générale…

Inscrivez-vous dès maintenant en complétant le complétez le formulaire d’inscription en ligne, ou téléphonez au 07 82 49 41 83

