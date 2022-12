Les ateliers nature en ville : tressage de haie en osier vivant – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les ateliers nature en ville : tressage de haie en osier vivant – MEUDON Maison de la nature et de l'arbre, 19 janvier 2023, Meudon.

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité).

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez découvrir les différentes formes que cela peut prendre puis, vous participerez à un atelier de tressage de haies en osier vivant. handicap moteur mi Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France De 16h à 18h – sur inscription.

Atelier gratuit pour les adultes.

A la Maison de la Nature et de l’Arbre, 14 ruelle des Ménagères, Meudon.

