Jardiner ma ville : soirée de végétalisation Maison de la Nature et de l’Arbre, 7 décembre 2022, Meudon.

Jardiner ma ville : soirée de végétalisation Mercredi 7 décembre, 18h30 Maison de la Nature et de l’Arbre

Découvrez La Pépinière de Jardiner Ma Ville, le programme d’ateliers qui fera germer vos idées de végétalisation, et rencontrez les autres acteurs de la nature en ville lors d’une soirée conviviale !

Maison de la Nature et de l’Arbre 14 ruelle des Ménagères Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.seineouest.fr/vos-services/environnement/jardinermaville »}, {« link »: « https://www.seineouest.fr/vos-services/environnement/jardinermaville#la-pepiniere-des-ateliers-pour-faire-germer-vos-idees-de-vegetalisation »}, {« link »: « https://www.lavilleestmonjardin.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez La Pu00e9piniu00e8re de Jardiner Ma Ville, le programme d’ateliers qui fera germer vos idu00e9es de vu00e9gu00e9talisation et venez rencontrer les autres acteurs de la nature en ville lors d’une soiru00e9e conviviale », « type »: « rich », « title »: « Soiru00e9e de vu00e9gu00e9talisation du mercredi 07/12 de 18h30 u00e0 20h », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/rehhJI-Ou1iOzYtileXHJ9na_fxsSqiGU1cnscOrk8X0JiXjJTtHRKawz4hDNf05N5YamUEHkAo=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyy32fJkSpkXN_0TvuNfZaGTLf5fIlRlrvhvF4MhyQUAWpQQ/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2455}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » » is clicked in the form). » »], « »html » »: « »

Qu’est-ce que « Jardiner ma ville » ? « Jardiner ma ville » est une démarche participative de végétalisation de l’espace public lancée par Grand Paris Seine Ouest pour encourager le développement de la nature et de la biodiversité en ville.

Que vous soyez habitant, commerçant du territoire ou représentant d’une association, ce dispositif vous offre la possibilité de jardiner devant chez vous ou dans la rue, et ainsi participer à la végétalisation de votre ville à travers la plantation de plantes ornementales, mellifères, grimpantes, aromatiques,… Que vous participiez déjà ou non à Jardiner ma ville, la Maison de la Nature et de l’Arbre met en place un programme d’animation intitulé “La pépinière de Jardiner ma Ville” afin de soutenir tous les actuels et futurs jardiniers urbains et de créer du lien entre eux. Ce programme met en place une série d’ateliers visant à aider concrètement les jardiniers urbains. Ces ateliers se font sur 3 parcelles (« chantiers ») sélectionnées pour l’année et se focalisent sur les problématiques spécifiques de chacun de ces espaces. >>> En savoir plus sur la Pépinière Au programme de la soirée 18h : Accueil convivial

18h30 : Introduction et rappel des objectifs de Jardiner Ma Ville et de la pépinière Jardiner ma ville | Grand Paris Seine Ouest

18h45 : Bilan Saison 1 et retour sur les ateliers des 3 chantiers

19h : Mise en lumière d’un blog sur la nature en ville avec la présence de l’auteur, Valérie François : https://www.lavilleestmonjardin.com

19h15 : Les pépites de Jardiner ma ville : Les merveilleuses Plantes dite “Phénix” qui seront offertes à tous les pépins présents : des plantes récupérées lors des changements de massifs, rempotées en culture sous serre par GPSO et redonnées aux jardiniers urbains

Le Programme Plantes pour le Printemps 19h30 : Election des 3 plantes pour Le Programme Plantes pour le Printemps, en sous-groupes

19h45 : Ouverture de la saison 2, programme et planning à venir. Inscription obligatoire (places limitées), entrée gratuite. >>> S’inscrire à la soirée de végétalisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:30:00+01:00

2022-12-07T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la Nature et de l'Arbre Adresse 14 ruelle des Ménagères Meudon Fleury Ville Meudon lieuville Maison de la Nature et de l'Arbre Meudon Departement Hauts-de-Seine

Maison de la Nature et de l'Arbre Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Jardiner ma ville : soirée de végétalisation Maison de la Nature et de l’Arbre 2022-12-07 was last modified: by Jardiner ma ville : soirée de végétalisation Maison de la Nature et de l’Arbre Maison de la Nature et de l'Arbre 7 décembre 2022 Maison de la nature et de l'arbre Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine