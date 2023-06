Escape game « Tiques » Maison de la Nature et de la Réserve Saint-Michel-en-Brenne, 29 juin 2023, Saint-Michel-en-Brenne.

Saint-Michel-en-Brenne,Indre

Jeu animé par Claire Heslouis du CPIE Brenne Berry, dans le cadre du lancement de l’exposition « La nature, l’esprit tranquille »..

Samedi à 14:00:00 ; fin : . EUR.

Maison de la Nature et de la Réserve

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Game animated by Claire Heslouis of the CPIE Brenne Berry, within the framework of the launching of the exhibition « Nature, the quiet spirit ».

Juego animado por Claire Heslouis del CPIE Brenne Berry, en el marco del lanzamiento de la exposición « La nature, l’esprit tranquille ».

Spiel unter der Leitung von Claire Heslouis vom CPIE Brenne Berry im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung « La nature, l’esprit tranquille » (Die Natur, der ruhige Geist).

Mise à jour le 2023-06-23 par Destination Brenne