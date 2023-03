Exposition des métiers inscrits au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco Maison de la Nature et de la Pierre Sèche Souleuvre-en-Bocage Catégories d’Évènement: Calvados

Exposition des métiers inscrits au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco Maison de la Nature et de la Pierre Sèche, 4 juin 2023, Souleuvre-en-Bocage. Exposition des métiers inscrits au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco Dimanche 4 juin, 10h00 Maison de la Nature et de la Pierre Sèche Journée portes ouvertes au jardin potager en permaculture de l’association de la Maison de la Nature et de la Pierre Sèche. – Exposition des métiers inscrits au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco dont le métier de murailler lié à la construction en pierre sèche Food truck pour le repas du midi – Stands d’associations du territoire

– Troc de plantes et de graines Maison de la Nature et de la Pierre Sèche 28 Le Hamel Pin, Le Bény-Bocage, 14350 Souleuvre-en-Bocage Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie 02 33 57 57 79 http://www.assomnps.com https://www.facebook.com/asso.mnps/ La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche est une association d’éducation à la nature qui a pour but de faire connaître et donner envie de protéger la nature.Son territoire et son champ d’action sont l’environnement naturel proche. Elle s’adresse à tout public, avec un accent sur les jeunes générations. L’association s’attache à proposer des solutions, afin de répondre au besoin de transition écologique et de durabilité du territoire. La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche dispose sur son territoire de milieux naturels riches propices à l’éveil à la nature: bois, prairies, haies, mares et la magnifique vallée de la Souleuvre. Elle travaille également avec pour support un jardin potager en permaculture associé à des murets de biodiversité en pierre sèche et une serre. Parking, accès site et sanitaire PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

