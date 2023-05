Les jeux mollympiques sauvages Maison de la Nature du Sundgau, 30 juillet 2023, Altenach.

Les jeux mollympiques sauvages 30 juillet – 4 août Maison de la Nature du Sundgau Les jeunes sont acheminés sur le lieu du camp par les parents. Tarif selon revenu fiscal d’imposition. Moins de 14000€ :279€ ; de 14001 à 26800€ :287€ ; de 26801 à 32160€ :295€ ; de 32161 à 38850€ :302€ ; de 38851 à 46300€ :309€ ; plus de 46301 :317€

Appel à tous les champions, cerveaux et poètes de compet’ ! Les animaux et les plantes nous ont préparé un tournoi d’une semaine de jeux olympiques nature. Nous aurons besoin de notre inventivité, notre sens artistique, notre adresse et notre solidarité. Arriverons-nous à être agile comme l’écureuil, discret comme la chouette, rapide comme le cerf ? Viens aussi inventer les défis qui te plaisent. Il ne faudra pas négliger pour autant les longues séances de repos des athlètes, moments de détente et de rigolades dans notre village olympique de tentes !

• Camp fixe sous tente à Mollau (sur le terrain municipal : lieu-dit « métro »)

Maison de la Nature du Sundgau Altenach Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.89.08.07.50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-nature-sundgau.org/vacances-nature-ete-2023/ »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@maison-nature-sundgau.org »}]

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

