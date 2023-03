Histoire et biodiversité dans le Marais Poitevin Maison de la Nature de la Grneouillère Saint-Benoist-sur-Mer Catégories d’Évènement: Saint-Benoist-sur-Mer

Histoire et biodiversité dans le Marais Poitevin Maison de la Nature de la Grneouillère, 4 mai 2023, Saint-Benoist-sur-Mer. Histoire et biodiversité dans le Marais Poitevin 4 – 6 mai Maison de la Nature de la Grneouillère 6€ / adulte – 5€ enfant de 5 à 18 ans – gratuit moins de 5 ans – 20 participants maximum sur réservation. Dans le cadre de l’événement régional « Pays de la Loire – Grandeur Nature ».

Au cours de cette activité de 2 heures inédite, commencez par découvrir la Maison de la Nature de la Grenouillère et sa scénographie immersive sur la biodiversité dans les milieux aquatique.

Puis, laissez-vous guider vers le sentier de la Digue où vous sera racontée l’histoire du port de Saint-Benoist-sur-Mer et d’une partie du Marais Poitevin, et montrer l’incroyable réservoir de biodiversité que constitue ce milieu.

A l’issue de ces 2 heures, vous aurez parcouru 1,5 km des 6 km du sentier de la Digue. Libre à vous ensuite de poursuivre votre randonnée sur le sentier de la Digue ou de rebrousser chemin.

Accessible à tous, prévoir bonnes chaussures. Poussettes déconseillées. Maison de la Nature de la Grneouillère 18 rue de l’église saint-benoist-sur-mer Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « maison.grenouillere@vendeegrandlittoral.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T09:30:00+02:00 – 2023-05-04T11:30:00+02:00

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T16:30:00+02:00 Marais Poitevin S. Bourcier

