Nuit de la chouette maison de la nature, 25 mars 2023, Coubron. Nuit de la chouette Samedi 25 mars, 19h00 maison de la nature sur inscription Deux temps forts: L’acceuil puis en salle des explications sur la sortie, son déroulement et la présentation des rapaces nocturnes. puis un parcours avec un spécialiste équipé pour entendre et observer ces sublimes oiseaux au vol silencieux. maison de la nature 28 rue de vaujours 93470 Coubron 93470 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « environnement@coubron.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:30:00+01:00

