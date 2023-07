Faune et Flore de l’étang Maison de la nature Boult-aux-Bois, 12 avril 2023, Boult-aux-Bois.

Boult-aux-Bois,Ardennes

Observez et identifiez le rôle des habitants de l’étang.De 14h à 17h.Gratuit, à partir de 5ans.Prévoir une tenue adaptée selon les conditions météorologiques..

2023-04-12 fin : 2023-04-12 . .

Maison de la nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Observe and identify the role of the pond’s inhabitants.2 to 5 p.m.Free, from 5 years old.Bring appropriate clothing depending on the weather conditions.

Observe e identifique la función de los habitantes del estanque.De 14.00 a 17.00 h.Gratuito, a partir de 5 años.Lleve ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.

Beobachte und identifiziere die Rolle der Bewohner des Teiches.14-17 Uhr.Kostenlos, ab 5 Jahren.Je nach Wetterlage geeignete Kleidung mitbringen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme