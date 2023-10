Soirée SBK Maison de la musique – Maison pour tous Saint-Justin, 7 octobre 2023, Saint-Justin.

Saint-Justin,Landes

L’élégance et la sensualité des danses latines débarquent au Cercle de la Fraternité !

De 17h30 à 19h30, initiez-vous à la Salsa, Batchata ou au Kizomba avant de mettre en pratique, à partir de 21h, vos nouvelles compétences au cours d’une soirée animée par DJ Rexkiz..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Maison de la musique – Maison pour tous rue Mercadieu

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The elegance and sensuality of Latin dance comes to the Cercle de la Fraternité!

From 5.30pm to 7.30pm, learn Salsa, Batchata or Kizomba before putting your new skills into practice at 9pm, with DJ Rexkiz.

La elegancia y la sensualidad de los bailes latinos llegan al Círculo de la Fraternidad

De 17:30 a 19:30, pruebe a bailar salsa, batchata o kizomba y, a partir de las 21:00, ponga en práctica sus nuevos conocimientos en una fiesta animada por DJ Rexkiz.

Die Eleganz und Sinnlichkeit der lateinamerikanischen Tänze kommen in den Cercle de la Fraternité!

Von 17:30 bis 19:30 Uhr können Sie sich in Salsa, Batchata oder Kizomba einführen lassen, bevor Sie ab 21:00 Uhr Ihre neu erworbenen Fähigkeiten bei einer von DJ Rexkiz moderierten Party anwenden.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Landes d’Armagnac