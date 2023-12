Descente du Père Noël MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Descente du Père Noël MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck, 17 décembre 2023, Hazebrouck. Descente du Père Noël Dimanche 17 décembre, 17h00 MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Descente du Père Noël MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS 5 RUE D’AIRE , 59190 Hazebrouck Hazebrouck Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Autres Lieu MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Adresse 5 RUE D'AIRE , 59190 Hazebrouck Ville Hazebrouck Lieu Ville MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck latitude longitude 50.718185;2.53467

MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hazebrouck/