Stage de chant – Quand le jazz est là… Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle, 9 septembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Stage de chant – Quand le jazz est là… 9 et 10 septembre Maison de la Musique et de la Danse Sur inscription

Jazz et chanson française ont toujours fait bon ménage. Alchimiste de mots, de sonorités, de rythmes et de mélodies, Claude Nougaro en est sûrement un des meilleurs exemples.

Hervé Suhubiette a travaillé sur son répertoire en le réinventant avec un quartet de jazz peu conventionnel, écrit des arrangements pour chœurs et c’est avec cette casquette d’arrangeur et d’explorateur qu’il vient animer ce stage. En puisant principalement dans les chansons de Nougaro, Hervé Suhubiette propose de se balader dans des couleurs de jazz vocal différentes : un Déjeuner sur l’herbe (plutôt “ouapdouap”), Autour de minuit, ballade bien connue de Monk transformée en rendez-vous swing dans un esprit qui rappellerait presque Trénet ou Higelin, Rimes pour le plaisir de la rythmique à cinq temps. Une grande place à la polyphonie mais, pour qui le sentira, des espaces pour des phrases solos et même de l’improvisation. S’il est question de se frotter à l’esthétique jazz vocal, c’est aussi l’occasion de s’éveiller l’oreille aux arrangements, aux choix d’interprétation, à la manière de revisiter et de réinventer le répertoire, comme pour créer un nouveau décor dans ces chansons qui font déjà leur cinéma.

Inscription : https://my.weezevent.com/stage-quand-le-jazz-est-la

Tarif : 110€

Tarif réduit Early Bird : 85€ pour toute inscription avant le 12 août

Tarif étudiant PCE : 55€

Les stages de pratique du Cepravoi sont exclusivement ouverts aux adhérents du Cepravoi avec l’adhésion 2023 : 6€

Adhérer pour l’année 2023 : https://urlz.fr/jATe

En savoir plus sur le stage : https://www.cepravoi.fr/stages/quand-le-jazz-est-la…/

Maison de la Musique et de la Danse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/stage-quand-le-jazz-est-la »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2083, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Avec Hervu00e9 Suhubiette, auteur, compositeur, arrangeur, interpru00e8te, metteur en scu00e8ne. Jazz et chanson franu00e7aise ont toujours fait bon mu00e9nage. Alchimiste de mots, de sonoritu00e9s, de rythmes et de mu00e9lodies, Claude Nougaro en est su00fbrement un des meilleurs exemples. Hervu00e9 Suhubiette a travaillu00e9 sur son ru00e9pertoire en le ru00e9inventant avec un quartet de jazz peu conventionnel, u00e9crit des arrangements pour chu0153urs et cu2019est avec cette casquette du2019arrangeur et du2019explorateur quu2019il vient animer ce stage. En puisant principalement dans les chansons de Nougaro, Hervu00e9 Suhubiette propose de se balader dans des couleurs de jazz vocal diffu00e9rentes : un Du00e9jeuner sur lu2019herbe (plutu00f4t u201couapdouapu201d), Autour de minuit, ballade bien connue de Monk transformu00e9e en rendez-vous swing dans un esprit qui rappellerait presque Tru00e9net ou Higelin, Rimes pour le plaisir de la rythmique u00e0 cinq temps. Une grande place u00e0 la polyphonie mais, pour qui le sentira, des espaces pour des phrases solos et mu00eame de lu2019improvisation. Su2019il est question de se frotter u00e0 lu2019esthu00e9tique jazz vocal, cu2019est aussi lu2019occasion de su2019u00e9veiller lu2019oreille aux arrangements, aux choix du2019interpru00e9tation, u00e0 la maniu00e8re de revisiter et de ru00e9inventer le ru00e9pertoire, comme pour cru00e9er un nouveau du00e9cor dans ces chansons qui font du00e9ju00e0 leur cinu00e9ma. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Stage « Quand le jazz est lu00e0… » », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_899395.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/stage-quand-le-jazz-est-la », « thumbnail_height »: 1092}, « link »: « https://my.weezevent.com/stage-quand-le-jazz-est-la »}, {« link »: « https://urlz.fr/jATe »}, {« link »: « https://www.cepravoi.fr/stages/quand-le-jazz-est-la…/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:30:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T17:30:00+02:00

chant stage