Pianolude Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Pianolude Maison de la Musique et de la Danse, 29 janvier 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Pianolude Dimanche 29 janvier, 11h00 Maison de la Musique et de la Danse

Entrée libre.

Concert dédié aux musiques d’Annick Chartreux, en présence de la compositrice. Maison de la Musique et de la Danse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Les classes de piano, flûte, violoncelle, trompette et trombone du Conservatoire de Saint Jean de la Ruelle dédient un concert à la compositrice Annick Chartreux.

Annick Chartreux, compositrice de renommée

Anne Chartreux est une pianiste et pédagogue originaire de Nancy, dont la musique est jouée sur tous les continents. La compositrice a plaisir à partager avec les jeunes musiciens ses méthodes d’apprentissage d’instruments. Elle a ainsi publié une trentaine d’ouvrages depuis 1977, des recueils, des méthodes, des suggestions d’improvisation, sur la musique de chambre, des révisions…. Son langage musical est un mélange de classicisme et de modernité, teinté souvent d’esprit jazzy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T11:00:00+01:00

2023-01-29T12:00:00+01:00 Peinture de Line O’Sionneau

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Maison de la Musique et de la Danse Adresse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/

Pianolude Maison de la Musique et de la Danse 2023-01-29 was last modified: by Pianolude Maison de la Musique et de la Danse Maison de la Musique et de la Danse 29 janvier 2023 Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint Jean de la Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret