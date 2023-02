Le clochard stellaire Maison de la Musique et de la Danse La Verrière Catégories d’Évènement: La Verrière

01 30 05 59 10 https://www.ville-laverriere.com/ca-bouge/vie-culturelle/maison-de-la-musique-et-de-la-danse La Maison de la Musique et de la Danse est l’établissement d’enseignement artistique de la ville de la Verrière. Le clochard stellaire est le voyage en onze tableaux et quelques poèmes (Walt Whitman, Allain Leprest, Louis Aragon, Georges de Cagliari…) d’un clochard solitaire chargé par DIEU lui-même d’entretenir la voûte étoilée.

« La voûte céleste est un pur produit de l’humanité. Elle est faite de tout ce que l’âme humaine a su produire de beauté. Vous, le poète, vous devez en alimenter toutes les étoiles. Sinon, elles mourront… » De Georges de Cagliari

Avec Pierre Margot

Mise en scène de Sara Veyron

Création sonore de Pierre Lardennois En partenariat avec la Ville de La Verrière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T22:00:00+01:00

