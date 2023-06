FABRIQUE DES VENDANGES – LA CHAUFFERIE – Laboratoire de musiques urbaines Maison de la Musique et Danse Bagneux 92 Bagneux, 10 juillet 2023, Bagneux.

FABRIQUE DES VENDANGES – LA CHAUFFERIE – Laboratoire de musiques urbaines 10 juillet – 23 septembre Maison de la Musique et Danse Bagneux 92 Entrée libre sur inscription – cooptation auprès du studio La Chaufferie

Montage d’un groupe éphémère d’artistes amateurs durant le mois de juillet, production d’un spectacle, répétition dès la rentrée et préparation d’un concert qui se jouera en public en septembre 2022 dans le cadre des grandes scènes musicales de la Fête des Vendanges.

Il s’agit dans ce projet de création musicale, de coopter une dizaine de musiciens émergents de Bagneux et des environs, de les encadrer par 3 musiciens professionnels qui seront les pilotes du projet. Ce projet, intégré dans le dispositif culturel « La Fabrique des vendanges », est un projet qui a pour but de valoriser des artistes amateurs ayant déjà une pratique et un projet musical.

C’est une rencontre musicale unique et créative entre musiciens émergeants et artistes professionnels. C’est un collectif artistique éphémère pour la création d’un spectacle qui sera le produit de leur talent.

Maison de la Musique et Danse Bagneux 92 4 Rue Etienne Dolet, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 10 71 90 Conservatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T16:30:00+02:00 – 2023-07-10T18:30:00+02:00

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

