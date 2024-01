Concert « Un temps de poète » avec l’Orchestre d’harmonie des jeunes de Strasbourg Maison de la musique ERSTEIN, dimanche 4 février 2024.

Concert « Un temps de poète » avec l’Orchestre d’harmonie des jeunes de Strasbourg La Fédération des sociétés de musique d’Alsace invite l’Orchestre d’harmonie des jeunes de Strasbourg pour un concert autour de la création mondiale d’Un temps de poète du compositeur als… Dimanche 4 février, 16h00 Maison de la musique

Début : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

La Fédération des sociétés de musique d’Alsace invite l’Orchestre d’harmonie des jeunes de Strasbourg pour un concert autour de la création mondiale d’Un temps de poète du compositeur alsacien Sylvain Marchal pour orchestre, récitante (Béatriz Beaucaire) et danseuse (Kristine Groutsch)

Animée par la défense du patrimoine musical passé, présent et à venir, la FSMA a passé commande à Sylvain Marchal d’une œuvre pour orchestre à vents sur la thématique du patrimoine écologique. Tout comme pour la musique, le caractère fragile de nos pratiques est en opposition avec la durabilité présumée de la notion de « patrimoine ». Le compositeur s’est inspiré d’un ensemble de poèmes pour créer une pièce mêlant musique, poésie et danse contemporaine, en invitant la comédienne Béatriz Beaucaire et la danseuse Kristine Groutsch.

La promotion de la pratique d’orchestre amateur en Alsace comme appartenant, aux côtés des œuvres et des compositeurs, au patrimoine régional est au cœur du projet de la FSMA.

L’Orchestre d’harmonie des jeunes de Strasbourg, dirigé par Maxime Maurer sera l’interprète de ce concert.

Entrée gratuite

PROGRAMME :

Ouverture pour un matin d’automne – Serge Lancen

Un temps de poète Sylvain Marchal

October – Eric Whitacre

Life – François Rousselot

Fort Rapp-Moltke – François Rousselot

Maison de la musique Place du Château de la Rebmatt , 67150 ERSTEIN ERSTEIN