Les cadeaux musicaux de l’EMGB Maison de la Musique de Meylan Meylan, 16 décembre 2023 13:00, Meylan.

Les cadeaux musicaux de l’EMGB Samedi 16 décembre, 14h00 Maison de la Musique de Meylan

Venez recevoir vos premiers cadeaux de Noël samedi 16 décembre à La Maison de la Musique de Meylan avec 3 concerts gratuits et un atelier de découverte pour les tous petits.

Tous les apprentis et musiciens de l’Espace Musical Gaston Baudry se préparent pour vous présenter, chacun dans leur orchestre, le résultat de leur travail de ce début d’année. Ainsi, un concert sera donné à 14h, puis à 16h15 et pour finir à 18h15.

Entre temps, à 15h30, un atelier de découverte sonore et instrumentale sera proposé pour les enfants de moins de 5 ans, par Raphaël Goyon (voir notre site internet pour plus d’informations), ainsi qu’une animation musicale dans le hall à 17h15/30.

De plus, 3 pauses sous forme de goûters seront offertes à 15h15, 17h30 et 19h30 pour un moment convivial où les musiciens et le public se rencontrent.

Venez nombreux profiter de cet avant-gout de Noël !!

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Buvette sur place

Participation aux frais à l’entrée

Maison de la Musique de Meylan 4 avenue du Granier , 38240 Meylan Meylan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00