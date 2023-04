Master-Class avec le Trio Bois d’Eole Maison de la Musique de Meylan Meylan Catégorie d’Évènement: Meylan

Master-Class avec le Trio Bois d’Eole Maison de la Musique de Meylan, 13 mai 2023, Meylan. Master-Class avec le Trio Bois d’Eole Samedi 13 mai, 09h00 Maison de la Musique de Meylan La thématique de cette Master-Class sera « Au fil des sens », qui saura faire écho au spectacle présenté le soir-même par le Trio Bois d’Éole. Le Trio proposera un large répertoire en fonction des différents niveaux et des instruments des stagiaires, et travaillera plus profondément sur le ressenti que provoque le travail de groupe dans le cadre de la musique de chambre. En dehors du travail purement musical, l’idée est aussi d’intervenir sur la mise en espace sur scène par exemple, la communication entre les musiciens d’un ensemble, la transmission d’une œuvre à un public. Le stage se déroulera sur toute la journée du samedi selon le planning suivant : atelier de 9h à 12h

atelier de 13h30 à 15h30

concert de restitution de 17h30 à 18h00, en première partie du spectacle du Trio Cette Master-Class sera animée par Nicolas Chapeland, Raphaël Goyon et Sébastien Poppe. Tarifs :

15€ pour les adhérents de l’EMGB

35€ pour les extérieurs

Date limite d’inscription fixée au dimanche 30 avril. https://www.harmonie-meylan.fr/master-class Maison de la Musique de Meylan 4 avenue du Granier , 38240 Meylan Meylan [{« type »: « link », « value »: « https://www.harmonie-meylan.fr/master-class »}] [{« link »: « https://www.harmonie-meylan.fr/master-class »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

