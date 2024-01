XTREME FEST 11 MAISON DE LA MUSIQUE CAP DECOUVERTE Blaye Les Mines, vendredi 26 juillet 2024.

Xtreme Fest #1126 – 27 – 28 juillet 2024Cap Découverte, Le Garric, 81450 Tarn FranceProgrammation : Nova Twins – Descendents – Rise Of The Northstar – Sick Of It All – The Baboon Show – Zebrahead – Strung Out – Thrown – CF98 – The Casualties – Johnnie Carwash – Moscow Death Brigade – Higher Power – Guilt Trip – Calcine – Belvedere – Imparfait – Red Soul Community – Twin Souls – Toxic Frogs – The Meffs – Mustard Plug – Aerial Salad – Carsick – Forest Pooky – The Manky Melters – Punky Tunes – Monde de Merde – Pythies – Who I Am – Sorcerer – Old Time Spooks – Pussy MielVotre billet inclus : – l’accès au festival, au festival off et à la plage de Cap Découverte- un emplacement sur le camping du festival- un bracelet équipé d’une carte cashlessFestival gratuit pour les moins de 16 ans (billets à retirer le jour même, à la billetterie du festival), impérativement accompagnés d’un adulte.Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs (autorisation à télécharger sur notre site internet www.xtremefest.fr)Cashless et moyens de paiementsLes paiements acceptés sur le festival sont les suivants : – cashless sur l’ensemble du festival (zone payante, festival off, plage, camping)- CB sur les zones sur le festival off, la plage et le camping.AccessibilitéLe site de Cap Découverte est adapté pour favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite et permettre à tous de profiter entièrement du festival et du site.Charte morale et règlement intérieurToute personne présente sur le festival s’engage à respecter la Règlement Intérieur et la charte morale du festival !L’Xtreme Fest est un festival associatif, indépendant et engagé, porté par Pollux Asso.

Tarif : 115.50 – 115.50 euros.

Début : 2024-07-26 à 12:00

MAISON DE LA MUSIQUE CAP DECOUVERTE . 81400 Blaye Les Mines 81