« Musique » avec l’École de Musique du Pays de Falaise Maison de la Musique – 11 Rue des Ursulines Falaise, 30 juin 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

L’école de musique du Pays de Falaise organise du 16 juin au 6 juillet 2023 l’évènement « Musique », un programme complet et gratuit permettant à tous de découvrir la palette d’enseignements proposés par l’école de musique du Pays de Falaise.

Durant 3 semaines, 5 types d’activités vous seront proposés :

-> PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS :

Les professeurs de l’école présentent de façon ludique l’histoire, la conception, le fonctionnement de leur instrument. Cette présentation sera illustrée musicalement. Durée : 45min

* Mardi 20 juin : Violon et Alto (17h15 – Médiathèque) ; Trombone et Tuba (18h15 – Médiathèque)

* Mercredi 21 juin : Guitare (14h – Médiathèque) ; Clarinette (15h – Médiathèque) ; Violoncelle et Contrebasse (16h – Médiathèque) ; Hautbois (17h – Médiathèque)

* Jeudi 22 juin : Percussions (17h15 – Médiathèque)

* Vendredi 23 juin : Trompette (17h15 – Médiathèque) ; Piano (18h15 – Maison de la Musique)

* Samedi 24 juin : Saxophone (10h – Médiathèque) ; Flûte traversière (11h – Médiathèque)

-> RÉPÉTITIONS PUBLIQUES DES ORCHESTRES :

Venez découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un orchestre. Comment se passe une répétition ? À quoi sert le chef ? Qu’est-ce qu’un conducteur ? Comment un morceau de musique s’améliore au fur et à mesure de la répétition ?

* Vendredi 16 juin : Big Band (19h30 – Maison de la Musique) ; Accordéon Club (21h – Maison de la Musique)

* Lundi 19 juin : Orchestre à cordes (19h30 – Maison de la Musique)

* Vendredi 23 juin : Harmonie (20h30 – Maison de la Musique)

* Samedi 24 juin : Orchestre à codes Junior (13h30 – Maison de la Musique)

-> BALADE MUSICALE :

* Samedi 24 juin (15h au départ de l’Office de Tourisme de Falaise)

Une découverte de Falaise et de son Histoire ponctuée d’intermèdes musicales. Départ Office du tourisme et arrivée Maison de la musique. Durée : 2h – Gratuite et ouverte à tous

-> CONCERTS ET SPECTACLES :

* Samedi 24 juin : Concert cuivres – Les cuivres de Falaise et Mondeville se joignent pour un grand concert (20h – Église St-Gervais)

* Vendredi 30 juin : Spectacle Tifou – Ce spectacle musical sera donné par les élèves des classes de formation musicale (19h30 – Maison de la Musique)

* Jeudi 6 juillet : Concert de l’Orchestre d’élèves Vents (18h – Maison de la Musique)

-> AUDITIONS DE CLASSES :

* Vendredi 16 juin : Percussions (18h – Maison de la Musique)

* Samedi 24 juin : Hautbois (16h – Maison de la Musique) ; Accordéon (16h30 – Maison de la Musique)

* Samedi 1er juillet : Flûte traversière (11h30 – Maison de la Musique) ; Chant (16h – Maison de la Musique)

* Mardi 4 juillet : Violon Piano (18h30 – Maison de la Musique) ; Saxophone (18h – Maison de la Musique).

2023-06-30 fin : 2023-07-01 . .

Maison de la Musique – 11 Rue des Ursulines

Falaise 14700 Calvados Normandie



From June 16 to July 6, 2023, the Pays de Falaise music school is organizing the « Musique » event, a complete, free program enabling everyone to discover the range of teaching options offered by the Pays de Falaise music school.

Over 3 weeks, 5 types of activities will be on offer:

-> INSTRUMENT PRESENTATION :

The school?s teachers present the history, design and operation of their instruments in an entertaining way. This presentation will be musically illustrated. Duration: 45 minutes

* Tuesday June 20: Violin and Viola (5:15pm – Médiathèque); Trombone and Tuba (6:15pm – Médiathèque)

* Wednesday June 21: Guitar (2pm – Media library); Clarinet (3pm – Media library); Cello and Double bass (4pm – Media library); Oboe (5pm – Media library)

* Thursday June 22: Percussion (5:15pm – Media library)

* Friday June 23: Trumpet (5:15pm – Media library); Piano (6:15pm – Maison de la Musique)

* Saturday June 24: Saxophone (10am – Media library); Flute (11am – Media library)

-> ORCHESTRA OPEN REHEARSALS:

Come and get an inside look at how an orchestra works. How does a rehearsal work? What is the conductor?s role? What is a conductor? How does a piece of music improve over the course of a rehearsal?

* Friday June 16: Big Band (7.30pm – Maison de la Musique); Accordéon Club (9pm – Maison de la Musique)

* Monday June 19: String Orchestra (7.30pm – Maison de la Musique)

* Friday June 23: Harmonie (8:30pm – Maison de la Musique)

* Saturday June 24: Junior Code Band (1:30 pm – Maison de la Musique)

-> MUSICAL STROLL :

* Saturday June 24 (3pm, departure from Falaise Tourist Office)

A discovery of Falaise and its history, punctuated by musical interludes. Departure from the Tourist Office and arrival at the Maison de la Musique. Duration: 2 hours ? Free and open to all

-> CONCERTS AND SHOWS :

* Saturday June 24: Brass concert – Falaise and Mondeville brass bands join forces for a grand concert (8pm – Église St-Gervais)

* Friday June 30: Tifou show – This musical show will be performed by students from the music training classes (7:30 pm – Maison de la Musique)

* Thursday, July 6: Orchestre d’élèves Vents concert (6pm – Maison de la Musique)

-> CLASS AUDITIONS :

* Friday June 16: Percussion (6pm – Maison de la Musique)

* Saturday June 24: Oboe (4pm – Maison de la Musique); Accordion (4.30pm – Maison de la Musique)

* Saturday, July 1: Flute (11:30am – Maison de la Musique); Singing (4pm – Maison de la Musique)

* Tuesday July 4: Violin Piano (6.30pm – Maison de la Musique); Saxophone (6pm – Maison de la Musique)

Del 16 de junio al 6 de julio de 2023, la Escuela Superior de Música de Pays de Falaise organiza la manifestación « Música », un programa completo y gratuito que permite a todos descubrir la oferta de cursos de la Escuela Superior de Música de Pays de Falaise.

Durante 3 semanas, se ofrecerán 5 tipos de actividades:

-> PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS:

Los profesores de la escuela harán una presentación amena de la historia, el diseño y el funcionamiento de su instrumento. Esta presentación se ilustrará con música. Duración: 45 minutos

* Martes 20 de junio: Violín y Viola (17.15 h – Mediateca); Trombón y Tuba (18.15 h – Mediateca)

* Miércoles 21 de junio: Guitarra (14.00 h – Mediateca); Clarinete (15.00 h – Mediateca); Violonchelo y Contrabajo (16.00 h – Mediateca); Oboe (17.00 h – Mediateca)

* Jueves 22 de junio: Percusión (17.15 h – Mediateca)

* Viernes 23 de junio: Trompeta (17.15 h – Mediateca); Piano (18.15 h – Casa de la Música)

* Sábado 24 de junio: Saxofón (10:00 h – Mediateca); Flauta (11:00 h – Mediateca)

-> ENSAYOS ABIERTOS DE LA ORQUESTA:

Venga a descubrir desde dentro cómo funciona una orquesta. ¿Cómo funciona un ensayo? ¿Qué hace el director? ¿Qué es un director? ¿Cómo mejora una pieza musical a lo largo de un ensayo?

* Viernes 16 de junio: Big Band (19.30 h – Casa de la Música); Accordéon Club (21.00 h – Casa de la Música)

* Lunes 19 de junio: Orquesta de cuerda (19.30 h – Casa de la Música)

* Viernes 23 de junio: Harmonie (20.30 h – Casa de la Música)

* Sábado 24 de junio: Banda Junior Code (13.30 h – Casa de la Música)

-> PASEO MUSICAL :

* Sábado 24 de junio (15:00 h, salida de la Oficina de Turismo de Falaise)

Descubra Falaise y su historia a través de interludios musicales. Salida de la Oficina de Turismo y llegada a la Maison de la Musique. Duración: 2 horas Gratuito y abierto a todos

-> CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS :

* Sábado 24 de junio: Concierto de metales – Las bandas de música de Falaise y Mondeville se unen en un gran concierto (20:00 h – Iglesia St-Gervais)

* Viernes 30 de junio: Espectáculo Tifou – Espectáculo musical a cargo de los alumnos de las clases de formación musical (19:30 h – Maison de la Musique)

* Jueves 6 de julio: Concierto de la Orquesta de alumnos Vents (18.00 h – Casa de la Música)

-> AUDICIONES DE CLASE :

* Viernes 16 de junio: Percusión (18:00 h – Casa de la Música)

* Sábado 24 de junio: Oboe (16:00 h – Casa de la Música); Acordeón (16:30 h – Casa de la Música)

* Sábado 1 de julio: Flauta (11.30 h – Casa de la Música); Canto (16.00 h – Casa de la Música)

* Martes 4 de julio: Violín Piano (18.30 h – Casa de la Música); Saxofón (18.00 h – Casa de la Música)

Die Musikschule des Pays de Falaise organisiert vom 16. Juni bis zum 6. Juli 2023 die Veranstaltung « Musique », ein umfassendes und kostenloses Programm, das allen die Möglichkeit bietet, die Palette der von der Musikschule des Pays de Falaise angebotenen Unterrichtsfächer zu entdecken.

Innerhalb von drei Wochen werden Ihnen fünf verschiedene Aktivitäten angeboten:

-> VORSTELLUNG DER INSTRUMENTE:

Die Lehrer der Schule stellen auf spielerische Weise die Geschichte, die Konzeption und die Funktionsweise ihres Instruments vor. Diese Präsentation wird musikalisch illustriert. Dauer: 45 Minuten

* Dienstag, 20. Juni: Violine und Viola (17.15 Uhr – Mediathek); Posaune und Tuba (18.15 Uhr – Mediathek)

* Mittwoch, 21. Juni: Gitarre (14h – Mediathek); Klarinette (15h – Mediathek); Violoncello und Kontrabass (16h – Mediathek); Oboe (17h – Mediathek)

* Donnerstag, 22. Juni: Percussion (17h15 – Mediathek)

* Freitag, 23. Juni: Trompete (17.15 Uhr – Mediathek); Klavier (18.15 Uhr – Maison de la Musique)

* Samstag, 24. Juni: Saxophon (10 Uhr – Mediathek); Querflöte (11 Uhr – Mediathek)

-> ÖFFENTLICHE PROBEN DER ORCHESTER :

Erleben Sie von innen, wie ein Orchester funktioniert. Wie läuft eine Probe ab? Wozu dient der Dirigent? Was ist ein Dirigent? Wie wird ein Musikstück während der Probe immer besser?

* Freitag, 16. Juni: Big Band (19.30 Uhr – Maison de la Musique); Akkordeon-Club (21 Uhr – Maison de la Musique)

* Montag, 19. Juni: Streichorchester (19.30 Uhr – Maison de la Musique)

* Freitag, 23. Juni: Harmonieorchester (20.30 Uhr – Maison de la Musique)

* Samstag, 24. Juni: Junior Code Orchestra (13:30 Uhr – Maison de la Musique)

-> MUSIKALISCHER SPAZIERGANG :

* Samstag, 24. Juni (15 Uhr ab dem Fremdenverkehrsamt von Falaise)

Eine Entdeckungstour durch Falaise und seine Geschichte, die von musikalischen Intermezzi unterbrochen wird. Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt und Ankunft im Maison de la Musique. Dauer: 2 Stunden ? Kostenlos und für alle zugänglich

-> KONZERTE UND AUFFÜHRUNGEN :

* Samstag, 24. Juni: Blechbläserkonzert – Die Blechbläser von Falaise und Mondeville schließen sich für ein großes Konzert zusammen (20 Uhr – Kirche St-Gervais)

* Freitag, 30. Juni: Tifou-Show – Diese musikalische Show wird von den Schülern der Musikausbildungsklassen aufgeführt (19.30 Uhr – Maison de la Musique)

* Donnerstag, 6. Juli: Konzert des Schülerorchesters Vents (18 Uhr – Maison de la Musique)

-> KLASSENVORSPIELE:

* Freitag, 16. Juni: Schlagzeug (18 Uhr – Maison de la Musique)

* Samstag, 24. Juni: Oboe (16 Uhr – Maison de la Musique); Akkordeon (16.30 Uhr – Maison de la Musique)

* Samstag, 1. Juli: Querflöte (11.30 Uhr – Maison de la Musique); Gesang (16 Uhr – Maison de la Musique)

* Dienstag, 4. Juli: Violine Piano (18.30 Uhr – Maison de la Musique); Saxophon (18 Uhr – Maison de la Musique)

