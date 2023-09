Journée de collecte « Faites parler vos greniers! » Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval, 17 septembre 2023, Sixt-Fer-à-Cheval.

Vous possédez des documents anciens avec la vie et l’histoire du village et vous souhaitez les sauvegarder?

Apportez-les à la Maison de la Montagne, nous les numériserons sur place et vous pourrez repartir avec.

Par la suite ils seront valorisés par la mairie de Sixt-fer-à-Cheval (expositions, publications…).

Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 34 49 36 https://www.haut-giffre.fr/commerces-services/haut-giffre-tourisme-bureau-de-sixt-fer-a-cheval/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval