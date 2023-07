Exposition MARTIAL BOURLOT Maison de la Montagne Chamonix-Mont-Blanc, 1 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Exposition temporaire d’huiles sur toile et de dessins originaux de l’artiste surréaliste Martial BOURLOT. Entrée libre..

2023-08-01 fin : 2023-08-15 . .

Maison de la Montagne Place de l’Eglise

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Temporary exhibition of oils on canvas and original drawings by surrealist artist Martial BOURLOT. Free admission.

Exposición temporal de óleos sobre lienzo y dibujos originales del artista surrealista Martial BOURLOT. Entrada gratuita.

Temporäre Ausstellung von Ölgemälden auf Leinwand und Originalzeichnungen des surrealistischen Künstlers Martial BOURLOT. Freier Eintritt.

